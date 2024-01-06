誤收車主逾萬人民幣停車費　物業公司拒即時退款

上海有商場停車場近日因收費系統問題，誤收一名女車主13,120元人民幣（約14,500港元）停車費。雖然停車場公司事後承認是系統出錯，卻在事發超過10天仍未將多收取的款項退回，還稱是公司財務制度原因。

朱小姐於上月23日開車到商場買咖啡，離開時刷微信付完停車費。由於她的微信綁定銀行卡，所以當時她沒留意金額多少，及至手機收到付款提示，看見有很多位數字。她之後停車細看才發現驚人帳單，於是立即回去跟停車場交涉。當時停車場管理人員也很驚訝，於是找商場物業工作人員翻查閉路電視畫面，確認朱小姐於當日上午11時49分駛入停車場，並於中午12時29分駛離，停車時長約40分鐘。物業工作人員當時表示，誤收停車場費是設備故障導致。

然而，停車場公司事後未立即將多收款項退還朱小姐，聲稱由於主管在外地開會，財務要按流程退款，但未能給出具體時間。涉事停車場長寧國際物業經理許先生周三（3日）稱，前一晚他已給朱小姐寫了承諾書，答應在30天內退款，假如公司到時未能退款，他會先行墊付。被問公司對退款一事有否明確時間，許先生稱公司是大公司、講信用，但財務也是有制度。他已把這事向公司匯報，也會繼續催促公司盡快退款。