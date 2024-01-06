今年每日偵獲大陸氣球　台批漠視民航安全

下周六（13日）是台灣總統選舉投票日，台灣國防部周六（6日）指出今年以來，台方每天都偵獲中國大陸空飄氣球逾越台海中線，此舉是置兩岸及國際航空乘客安全於不顧，台方予以譴責並呼籲陸方立即停止。同日，台軍公布過去一日偵獲共13架次解放軍軍機及5艘次軍艦在台海周邊活動，並再有大陸空飄氣球越過中線。

台灣國防部表示，經彙整近期大陸氣球飄移路徑，已對多條國際航道安全造成嚴重威脅，台軍除嚴密掌握相關動態，亦第一時間通報民航單位適切應處。經分析研判，大陸空飄氣球主要在灰色地帶飛行，企圖運用認知作戰，影響台灣民心士氣，台軍部隊依早期預警，完成反偵搜之隱、掩蔽部署。

另外，自周五（5日）上午6時至周六上午6時，台軍偵獲在台海周邊活動的大陸軍機13架次，其中1架次進入台灣西南空域；另有大陸軍艦5艘次。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。在周五中午12時04分及下午1時05分，台軍分別於新竹西北方約33海里及西方約51海里偵獲大陸空飄氣球各1個，高度分別為約1.7萬英尺及2.4萬英尺，續向東北飄行，並先後於同日中午12時57分及下午3時37分消失。