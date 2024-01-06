民眾排隊2日購龍年郵票　賀歲幣鈔炒至1000人民幣

中國郵政推出的甲辰年龍年生肖郵票周五（5日）上午正式開售，內地各城市紛紛湧現搶購的人潮。在北京，有集郵迷提前兩日前往排隊。至於周三（3日）推出預訂、面值20元（人民幣，下同，約22港元）的龍年紀念鈔票和面值10元（約11港元）紀念幣，有人聲稱銀行一推出就被預訂一空。在網上二手交易平台，一套20張紀念鈔或20枚紀念幣售價更炒至近1,000元（約1,100港元）。

周五早上開門營業前，位於工體北路的朝陽區郵票公司營業部外已有過百名準備購買龍年郵票的市民。排在第三位是來自通州區的79歲王先生，他周三已帶同麵包和水前來排隊。今次推出的郵票由著名郵票設計師王虎鳴設計，一套兩枚，一枚名為「天龍行健」，圖源出自九龍壁；另一枚名為「辰龍獻瑞」，圖案取材於傳統吉祥紋樣「祥龍拱璧」。

周三晚上10時，2024年賀歲紀念幣、紀念鈔正式對公眾開放預訂。紀念幣、紀念鈔全國發行數量分別為1.2億枚和1億張，每名市民限預約幣、鈔各20枚和20張。中國人民銀行貨幣金銀局周四（4日）下午4時公布，賀歲紀念幣和紀念鈔的總體預約進度均已超過99.1%。北京市民侯女士稱，龍年是孩子的本命年，想給他買一個龍幣做紀念。她預約了兩家銀行，沒想到2秒就搶空了。