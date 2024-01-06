華人博士紐約街頭流浪16年　復旦大學校友伸援手

網上近日流傳一名衣衫襤褸的中國男子在美國紐約街頭露宿，有指男子是江蘇人，畢業於上海復旦大學，後來到美國攻讀博士後，曾在華爾街當過程式編寫員，月入超過10萬美元（約78萬港元）。他因失婚致精神大受打擊，已在紐約流浪16年。得知其遭遇後，復旦大學校友會和男子的江蘇鄉里都希望協助他回國。在紐約的校友周五（5日）已帶同衣物去找男子，爭取給他適當的臨時安頓。

男子姓孫，今年54歲，出生於江蘇省江陰市，於復旦大學攻讀物理學，畢業後赴美進修，取得物理學碩士和博士學位。他在美當研究員時攻讀電腦，在華爾街當了兩年程式編寫員，後來成為美國公民。1990年代，他在紐約遇到一名帶着一個女兒的中國女子，兩人之後結婚。誰知女子拿到美國綠卡後便跟他離婚，他因此大受打擊，不但無法正常工作、生活，更出現精神問題。2007年起他開始流浪街頭，靠行乞和檢別人丟棄的食物過活。

江陰市救助機構周四（4日）發布孫男在美國的影片，指他回家的念頭強烈，期待在復旦大學和中學校友的關愛下早日回鄉。在紐約的復旦校友周五已見到孫男，現在定期有校友陪護他，因孫男可能不是中國公民，所以有其他細節要考慮，還在商量之後安排。內媒則向中國外交部全球領事保護與服務緊急熱線查詢，工作人員指如果孫男有美國公民證件，可與美國當地政府相關部門聯繫辦理回中國事宜；如果有中國公民證件，可直接與駐紐約總領事館聯繫。

孫男的母親年屆80，因健康問題家人暫時不敢將孫男的事情告知。江陰市長涇鎮政府人員稱，即使孫家在長涇鎮生活，但此是家事，加上孫男擁美國國籍，當地無法介入。