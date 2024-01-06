中石油前副總經理徐文榮　涉受賄遭開除黨籍

中紀委周六（6日）通報，中國石油天然氣集團有限公司前黨組副書記、副總經理徐文榮結交政治騙子、靠石油吃石油，涉嫌受賄被開除黨籍，收繳違紀違法所得，把他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

徐文榮涉為謀求職務晉升結交政治騙子，處心積慮對抗組織審查；違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違規從事營利活動，安排親屬在國有參股企業掛名領薪；毫無紀法底線，擅權妄為，靠石油吃石油，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、專案承攬、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。

另外，中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長唐雙寧亦涉受賄，以權謀私，中紀委同日通報他被開除黨籍，收繳違紀違法所得，把他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。他涉嫌利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶含有嚴重政治問題的書刊入境並閱覽；以考察名義變相用公款出國旅遊，違規批准購建樓堂館所、佔用單位住房；在幹部選拔任用等方面為他人牟取利益；縱容、默許他人利用本人職權牟取私利，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金；貪圖享樂，接受「管家式」服務；既想當官又想出名，利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人提供貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。