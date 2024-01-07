城管禁掛廣告牌　裁縫店老闆怒罵畜牲

河北省邢台市襄都區一間裁縫店老闆近日因擺放廣告牌問題，與城管執法人員發生爭執，怒罵對方「畜牲」，遭警告「別在邢台」。邢台市城市管理綜合執法支隊工作人員上周五（5日）稱，正調查處理事件中。有附近其他商戶指出，當地一些銀行、大藥房櫥窗也張貼廣告，卻無人管，質疑城管部門存在選擇性執法。

涉事裁縫店老闆韓先生上月初剛從同省沙河市搬到當地，開店僅半個多月。開張初期，他曾在櫥窗玻璃張貼廣告，卻被城管人員要求剷除，於是改在店內懸掛廣告牌，直至上周一（1日）仍遭城管人員要求摘除。

韓先生承認自己罵人確實不對，希望社會關注當地市容條例不合理地方。他指城管人員得知他患殘疾，加上考慮到新店開張，便允許他先掛一段時間廣告，之後再摘除。針對有關商戶質疑城管人員選擇性執法一事，邢台市城市管理綜合行政執法中隊工作人員上周五強調，「只要是符合條例的，都可以（掛），不會說有區別對待的」。

《邢台市城市市容和環境衞生管理條例》第21條規定，任何單位和個人不得在城市建築物、構築物和其他設施以及樹木上塗寫、刻畫。不得擅自在城市建築物、構築物或者其他設施上張掛、張貼商業性宣傳品等。