軍媒指基層官兵仍違規違紀　高壓嚴治不收斂

內地《解放軍報》上周五（5日）發布評論員文章，指出當前軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利，正風反腐敗成效不斷顯現，但基層個別官兵違規違紀問題仍時有發生，有人在高壓嚴治下仍不收斂、不收手，走上違法犯罪道路。

文章指，日前經中央軍委會批准，中央軍委會政治工作部等部門印發《關於軍隊基層黨組織精準規範運用「第一種形態」的通知》，規範細化談話提醒、批評教育、命令檢查和誡勉4種處置方式，健全完善工作機制等。當局要求對問題苗頭早發現早處置，做到實事求是精準恰當，並提高實踐運用能力，加強新情況新問題研究，推動基層經常教育管理監督走深走實，持續純正部隊政治生態。

文章要求加強軍方人員日常教育管理監督，要求推動全面從嚴治黨向基層延伸，以嚴的標準、嚴的措施約束黨員、幹部等。目前仍有基層個別官兵出現違規違紀問題，重要原因是基層黨組織日常教育管理監督不嚴，對官兵身上出現的苗頭性及傾向性的問題及時提醒不夠、督促糾正不力，以致小錯慢慢演變成大錯、小毛病拖成大問題。當局需對觸犯黨紀軍紀立即處理、警示懾止，體現組織嚴肅綱紀、純正作風的鮮明態度和懲戒力度，最大限度防範遏制違紀違法問題發生。