哈爾濱推小土豆掛件　南方遊客體驗搓澡

黑龍江哈爾濱市旅遊近期大受歡迎，大批來自南方的遊客體驗滑雪、搓澡等東北特色旅遊項目。南方遊客被東北民眾戲稱為「南方小土豆（薯仔）」，哈爾濱市面近期更出現小土豆掛件，每個約15元人民幣（約17港元），不少遊客當作手信購買。

「哈爾濱寵愛南方小土豆」、「馬鈴薯公主」等字詞近日在內地社交平台成為熱搜，令哈爾濱成為「網紅城市」。黑龍江省文化和旅遊廳上周五（5日）表示，目前已委託專業機構着手研發官方「小土豆形象IP」，冰箱貼和毛絨玩具將很快與遊客們見面。當局強調，將推出更多「小土豆吉祥物」相關旅遊紀念品和伴手禮（手信），滿足遊客購物需求，協助旅遊消費成長。

近日有網民發文稱，南方遊客「攻佔」哈爾濱浴池，「搓澡大姨」人手嚴重不足，緊急從遼寧瀋陽調來1,000名搓澡大姨支援。黑龍江省沐浴業協會會長王孝宇上周六（6日）否認相關情況，指目前當地各洗浴中心都不缺員工，主要是因為生意火爆，搓澡床位有限，遊客需要排隊。面對外地遊客的熱潮，不少哈爾濱人表示，已有半個月未搓澡，或只能在家用搓澡毛巾洗澡。