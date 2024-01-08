6旬翁離世　同居女友擅自轉帳逾100萬人民幣

重慶一名女子在同居男友突然離世後，擅自利用對方的手機向自己銀行帳戶轉帳100餘萬元人民幣（約110萬港元）。重慶大渡口區人民法院認定該筆款項為不當得利，應予返還。

61歲的黃某早年與前妻離異之后沒有再婚，自2000年開始與女友楊某某以夫妻名義長期同居，至前年因病突然離世，留下汽車、銀行存款等價值百餘萬元的遺產，但沒有任何遺囑。楊某某在黃某去世第2天起，便開始用手機將黃某的銀行存款分多次轉走。她認為，自己與黃某具有婚姻目的和共同生活的形式，且存在公開穩定的夫妻身份長達20餘年，從本質上已經與事實婚姻沒有任何區別，而且兩人共同經營畫廊並獲得收益。

一審裁定，楊某某擅自轉走黃某的存款屬於不當得利，依法應返還法定繼承人。為證明畫廊屬與黃某共同經營，楊某某提交畫廊管理協議的復印件、自己宣傳畫廊的截圖、微信聊天紀錄並申請證人出庭作證。惟上述證據無法證明畫廊是雙方共同經營，且證人是楊某某的親友。二審法院對楊某某提交的證據以及證人證言不予採信，無事實和法律依據證明畫廊屬共同經營，因此駁回上訴。