台選前兩岸局勢不明朗　大陸多地叫停赴台交換生

兩岸在新冠疫情解封後重啟交流，大陸學生赴台交換政策去年初恢復，已實施兩個學期。惟在台灣總統選舉前夕，加上兩岸局勢不明朗，近日大陸多個省市紛紛暫停陸生赴台交換政策，讓不少已申請的陸生感失望。北京知情人士透露，大陸對赴台交換生政策在部門之間存在意見分歧，台辦傾向開放，但教育部不想，更提出技術性的新要求。

內媒周一（8日）報道，陸生赴台交換政策低調恢復後，去年初約有300名陸生赴台；到去年9月的新學期，則增至約1700名陸生赴台交換，可待到今年1月中學期末。但一名陸生近日在社交媒體透露，老師日前突然給每名準備赴台交換的學生打電話，說不准去了，嘆言「準備好長時間好不容易錄取上，現在又因為政治因素突然不能去」。很多學生附和稱遇上類似狀況，校方說是「項目暫緩」。

據報道，目前暫停陸生赴台交換的省市以內陸地區為主，包括湖南、湖北、四川、重慶、甘肅、河南等的大學，而在福建、廣東、上海、山東等沿海省市目前基本維持不變；但也有上海的陸生稱雖沒被通知取消，但批函仍遲遲未發。本學期赴台交換的陸生因簽證天數限制，多數被要求在周五（12日）前必須離台，沒法待到周六（13日）台灣大選投票日，親身感受點票的緊張氣氛。