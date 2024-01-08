中央紀委三次全會今召開　強調加強對金融等領域查處

二十屆中央紀委三次全會周一至周三（8至10日）舉行，中央紀委國家監委周一發布文章，強調要加強對金融、國營企業、醫療、糧食購銷、鄉村振興、煙草、體育和統計等領域案件查處的力度，對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，有效防範化解系統性風險。

文章指，要忠實履行黨章和憲法賦予的職責，加強具體化精準化常態化監督檢查，以強有力政治監督保障黨的二十大決策部署有效落實；堅決打贏反貪腐鬥爭攻堅戰持久戰，以一體推進「三不腐敗」為經濟社會發展清障護航；推動全面從嚴治黨向基層延伸，以懲治群眾身邊「蠅貪」促進發展成果真正惠及廣大人民群眾；堅持黨性黨風黨紀一起抓，以嚴明紀律嚴實作風營造良好的發展環境；並堅持監督有形覆蓋和有效覆蓋相統一，以健全監督體系促進國家治理體系和治理能力現代化。

文章又提到，中央紀委國家監委協助黨中央首次制定《中央反腐敗協調小組工作規劃（2023—2027年）》，加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導，進一步明確反腐敗鬥爭的重點問題、重點領域、重點對象，不斷拓展反腐敗鬥爭的深度廣度。各級紀檢監察機關要堅持不敢腐敗、不能腐、不想腐一體推進，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，推動從個案清除、重點懲治向系統整治、全局治理轉變。