內地設義務教育改革實驗區　否認縮短學制

內媒周一（8日）報道，教育部辦公廳日前印發通知，決定在全國設立一批義務教育教學改革實驗區和實驗校，並公示義務教育教學改革實驗區和實驗校名單。網絡平台其後出現「教育部最新公立教育改革試點方案，實驗區將實行縮短學制、取消中考」等消息，教育部闢謠指上述內容不實。

《關於推薦義務教育教學改革實驗區和實驗校的通知》中明確，在全國設立64個實驗區、192所實驗校，深入落實課程方案和課程標準，全面推進教學方式變革，着力解決教學改革重點難點問題，探索深化課程教學改革的有效實踐模式，總結一批典型經驗，在全國義務教育教學改革中發揮先行先試、示範引領作用。教育部新聞辦指，上述通知明確了義務教育教學改革實驗區和實驗校的工作任務，其中並無縮短學制、取消中考等內容，提醒民眾勿輕信非官方渠道消息。

另外，北京豐台教育發展理事會2024年工作會周日（7日）召開，通過《關於推進豐台區中小學教師「區管校聘」管理改革工作的若干措施》。當中提出今年該區將加強對教師的年度考核和考核結果運用，探索建立教師退出機制，讓教師不再是「鐵飯碗」，以杜絕學校人浮於事、個別教師在獲評高級職稱後「躺平」的現象。