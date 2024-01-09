共享充電寶擅扣會員費　多地消費者投訴

內媒周一（7日）報道，多名消費者近日反映，租借共享充電寶卻遭遇不合理扣取會員費的問題，相關問題已成為投訴熱點，網絡平台上與此相關的投訴達數千條，投訴對象涉及多個共享充電寶品牌。

陝西西安消費者馮女士日前在微信掃碼租借某品牌的共享充電寶，系統顯示需要先付99元（人民幣，下同，約110港元），她起初以為是歸還後會退的押金，但她成功歸還充電寶後，扣了2.5元（約2.8港元）租借費，99元卻沒有退。扣款截圖顯示，99元實為會員繳費。北京消費者安女士亦有類似遭遇，她發現某品牌共享充電寶每月從她微信零錢餘額裏自動扣費25元（約27港元），連續扣了2年5個月，共725元（約808港元）。

中國互聯網協會法工委副秘書長胡鋼表示，共享充電寶經營者要滿足消費者的知情權，在消費者租借共享充電寶時要將相關資訊充分、真實、全面告知消費者。部分共享充電寶經營者可能存在以虛假告知或隱瞞真相的方式造成消費者誤認誤購，構成消費欺詐，消費者不僅可要求全額退款，按照《消費者權益保護法》還有權要求經營者承擔懲罰性賠償。