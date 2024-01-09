外資有進有出　商務部稱內地引資結構優化

朱冰稱外資有增有減是符合市場規律的現象。

商務部外國投資管理司司長朱冰周一（8日）表示，外資有進有出、有增有減是符合市場規律的現象，中國市場的巨大發展機遇和增長潛力始終是跨國公司難以割捨的，隨着跨國公司調整投資布局，中國吸引外資的結構也在持續優化。

內地官媒周一推出名為「中國經濟圓桌會」訪談節目，針對近期中國吸引外資規模波動以及「外資撤離中國」的言論，朱冰指一些跨國公司在全球範圍調整生產布局，縮減在華投資規模或業務，主要原因包括勞動密集型企業梯度轉移、因競爭優勢弱化退出、投資轉型升級、分散投資等。

朱冰又稱，儘管面臨各種外部不利因素挑戰，中國吸引外資規模仍處於歷史高位，吸引外資結構持續優化。去年首11個月，高技術產業引資規模達3,866.5億元人民幣（約4,276億港元），佔全國吸引外資37.2%，較前年全年水平提升1.1個百分點。其中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通訊設備製造業分別增長27.6%和5.5%，研發與設計服務領域外資增長9.1%。他指引資結構積極變化，體現內地出台鼓勵外商投資產業目錄、支持外資研發中心發展、擴大製造業引資等一系列政策的成效。