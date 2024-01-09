王毅稱華反對地緣政治小圈子　堅持開放包容

中央外事辦主任兼外長王毅周二（9日）在北京舉行的國際形勢與中國外交研討會上表示，去年是國際關係發生重大、深遠演變的一年，中國外交其中一個主要亮點是元首外交精彩紛呈。他提到去年11月中美元首會面時，中方表明中美不打交道是不行、想改變對方亦是不切實際，衝突對抗的後果是誰都不能承擔，正確方向是相互尊重、和平共處、合作共贏。

王毅表示，除落實中美元首三藩市會晤共識，探索形成兩個大國的正確相處之道外，中方又深化與俄羅斯戰略互信和互利合作，密切中歐高層往來與戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠，堅持與鄰為善、與鄰為伴的周邊外交方針，增進與周邊國家友好互信和利益融合。在合作與對抗之間，中方堅定地選擇合作，堅決反對地緣政治小圈子、破壞穩定的小集團，始終致力構建新型國際關係，鞏固擴大全球夥伴關係網絡。

王毅指出，中國特色大國外交進入更有作為的新階段，中國始終堅持開放包容，鞏固拓展國際關係網絡，不斷以中國的新發展為世界提供新機遇。中方堅持公道正義，大小國家一律平等，積勸和促談，建設性參與解決以巴衝突和烏克蘭危機等問題，同時堅持合作共贏，反對單邊主義。