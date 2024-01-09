大陸「氣球海」戰術加劇　4氣球擾台2個越中央山脈

周六（13日）舉行的台灣總統選舉進入倒數階段，大陸持續有艦機和空飄氣球現蹤台海。台國防部周二（9日）表示，截至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍軍機10架次、軍艦4艘次持續在台海周邊活動，其中2架次殲16戰機進入台西南空域，另發現4個大陸氣球周一（8日）逾越海峽中線，其中2個更飛越中央山脈。

台方指，周一上午11時53分、下午1時58分、晚上7時36分及8時24分時，分別偵獲空飄氣球各一個，逾越海峽中線出現在基隆西方117浬、屏東西北方155浬、基隆西南方170浬及基隆西南方172浬，高度分別在約2.5萬呎、3.3萬呎、2萬呎及1.5萬呎，持續向東飄行，並分別於同日下午1時07分、下午4時、晚上10時24分及9時43分時消失。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

國民黨副總統候選人趙少康周日（7日）曾向大陸國台辦喊話，希望轉告解放軍台灣快將舉行選舉，希望對方不要再到海峽中線附近，造成人民壓力。但台媒指出，過去多天持續有大陸軍機侵擾，「氣球海」戰術加劇。有台灣軍事專頁分析指，解放軍侵擾已成慣例，認為絕非委屈求和就會停止，只有持續充實國防實力才有爭取對話及維持現狀的本錢。