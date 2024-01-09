反腐片揭長沙塌樓54死事故　躲過十多次整治巡查

內地周一（8日）播出反腐專題片《持續發力縱深推進》第三集《強化正風肅紀》，重點講述湖南長沙自建房倒塌事故追責問責等案例。該事故造成54死9傷， 曾躲過6次專項整治和6次城管巡查，長沙市望城區前副區長周正茂出鏡懺悔，承認他們對違建房屋一直心存僥倖。

長沙市望城區金山橋街道一幢居民自建房前年4月29日忽然下坐式垮塌，從8層樓到變成一片廢墟，僅僅4秒鐘。湖南省政府前副省長、長沙市前市長陳文浩在片中坦言，長期以來他們對自建房從上到下都沒有認真對待過，對住建部門、自然資源部門，各方面相互推諉扯皮，他承認自己有失管失查的責任。周正茂指出，這麼多存量的違建房屋實際上都有安全隱患，要解決的難度不是一般的大，自己卻想着反正只要在其任期內應該不會出事。

涉事房主吳治勇出鏡表示，自己因看到沒人管，才進行違法加蓋，在光天化日下從5層加到8層，本就脆弱的建築更不堪重負。湘大工程檢測有限公司為該房屋出具鑑定報告，沒帶任何專業設備，一人收錢，一人肉眼觀測，就稱符合安全使用條件。但這原來是由長沙市公安局望城分局治安管理大隊前副大隊長劉萬全推薦給轄區內有需要的房主團購，他從中收取該公司好處，承認為了蠅頭小利，沒守住法律底線。

第四集《一體推進「三不腐」》將於周二（9日）播出，講述足球領域出現的系統性、塌方式腐敗，紀檢監察機關重拳出擊，徹查一系列腐敗案件，深挖背後的問題根源。國家體育總局前副局長、中國足球協會前黨委書記杜兆才，中國足球協會前主席陳戌源，中國國家男子足球隊前主教練李鐵均出鏡懺悔。