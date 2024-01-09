台罕有發防空警報　稱大陸衞星飛過南部

台灣國防部於周二（9日）下午連發防空警報，指大陸於下午3時許發射衞星，已飛越當地南部上空，請民眾注意安全。短訊又呼籲民眾如發現不明物體，通報警消人員處理。台總統蔡英文強調，那是衞星而非導彈，民眾毋須擔心，又稱民主社會就要公開透明。

與此同時，大陸媒體報道，四川西昌衞星發射中心周二下午3時3分使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衞星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得成功。此次任務是長征系列運載火箭的第506次飛行。

有台媒指出，這是台國防部第一次發布防空警報，不少民眾稱收到多於一次警報短訊。由於短訊的英文內容出現「Missile」字樣，一度被外界質疑是否導彈，台行政院長陳建仁亦一度誤稱大陸「射導彈」。大陸前年曾發射東風導彈經過台灣上空，當時台國防部並未發布相關警報。有資深媒體人表示，去年大陸至少3次發射衞星經過台灣上空，最近一次還是在10天前，當時都沒發布「國家級警報」，認為台國防部在總統選舉前發布的用意不言可喻。

台國防部其後表示，該火箭飛行路徑非預警飛越台灣本島南部上空，高度位於大氣層外；台軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌迹等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。該部門承認，英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衞星而非導彈，向社會大眾致歉。