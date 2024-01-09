台禁民眾任大陸黨政軍職　增上百機關團體

台媒周二（9日）報道，台灣陸委會近日預告修正禁止台民眾擔任大陸黨政軍職務公告例示，新增禁止的大陸中央機關上百個，並包括地方各級人民政府、各級監察委員會等，以及孔子學院等政治性黨派和團體。

陸委會表示，大陸黨政體制複雜有其特殊性，且時有組織結構、名稱變化、更改情況，對於禁止擔任職務或為其成員黨政軍組織，立法文字難以窮盡列舉。為免陸方輕易規避，條文增訂禁止擔任涉及認同或基本忠誠度、對台統戰工作，或有妨害安全或利益之虞的大陸黨政軍或具政治性機關團體。陸委會批評，大陸近年不斷擴大「促融促統、以台治台」，藉由相關公告未明確例示說明的組織利誘招攬台灣人，威逼政治認同及影響民心士氣。

根據公告，新增禁止中共直屬事業單位包括《人民日報》、《求是》雜誌，還有軍事科學院、中國工程物理研究院等；至於黨派和團體則有中國國民黨革命委員會、中國民主同盟等。台灣兩岸條例規定，民眾不得擔任公告禁止的大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體職務或為其成員；違者可罰10萬至50萬元新台幣（約2.5萬至12.5萬港元），如為公務員與涉及台灣核心關鍵技術者更要面臨刑責。