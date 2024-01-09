高端疫苗合約爭議　陳建仁稱有保密條款難公開

台灣高端疫苗採購合約的爭議持續，行政院長陳建仁周二（9日）赴立法院專案報告，強調採購合約雖有保密條款，不得單方面公開，但絕無黑箱作業情況，採購疫苗與審查一切依法行政，無涉及任何不法。惟國民黨黨主席朱立倫批評，這是副總統賴清德虛晃一招，陳建仁配合演出。

陳建仁率同相關部會首長列席立法院臨時會，專案報告「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等事宜。陳指出，新冠疫情期間政府推動各項防疫政策，包括採購疫苗與審查，均以全民健康福祉為優先。對於外界要求公開合約，他指有保密條款，政府是簽約一方，必須依照合約辦理，但正與簽約方溝通，建議可提前公布，否則單方面違背簽約義務將傷害政府信用，並衝擊境外疫苗大廠未來出售意願。他又稱，高端是好疫苗但遭抹黑，希望立委不要用假消息打擊政府。

朱立倫回應批評，民進黨用保密條款掩蓋很多事實，若民眾願意接受，這天就不會有臨時會，但專案報告卻只告訴大家有保密條款。他強調，民眾仍要知道真相，不只高端合約還包括炒股疑雲、內部交易內容等；又呼籲周六（13日）讓國民黨總統候選人侯友宜當選，國民黨會成立特偵組，把所有可能的弊案都調查清楚。