李鐵靠踢假波帶球隊升班　行賄任國足教練

內地反貪腐專題片《持續發力縱深推進》周二（9日）揭露國足隊前主教練李鐵如何透過賄賂帶領球隊取勝。他曾帶領兩支中甲球隊衝入中超，原因與踢假波有關。此外，他亦透過送錢給中國足球協會前黨委副書記、前主席陳戌源和中國足球協會前秘書長劉奕，得以一步登天成為國足主教練。

李鐵在2015年8月首次擔任河北華夏幸福俱樂部足球隊的主教練。當時球隊在賽季中表現欠佳，他於是聽從俱樂部意見，動用人脈收買對手多支球隊。他自詡最憎恨踢假波的人，但他極其希望證明自己，於是用錢收買多支敵方球隊踢假波。李鐵最誇張一次便是以1,400萬元（人民幣，下同，約1,562萬港元）收買深圳俱樂部球隊，最終在賽季取得8連勝的佳績，成功衝頂。李鐵悔言利用這種手段成功，會讓自己變得急功近利，令自己慣於賄賂他人踢假波。他在2017年擔任武漢卓爾俱樂部主教練時，便向俱樂部推銷踢假波。

2019年8月，中國足協宣布組成球隊參加東亞盃，李鐵以金錢籠絡的手段成為國家隊主教練。他從俱樂部拿出200萬元（約223萬港元）向陳戌源行賄。另一方面，李鐵認為劉奕也頗具話語權，於是又自掏腰包送給劉奕100萬元（約111萬港元）。李鐵得償所願後，便以6,000萬元從老東家卓爾俱樂部選出4名球員，拉入國家隊名單。然而，這些球員的能力不足，本身不具備進入國家隊的資格。

在各方安排下，李鐵於2020年1月2日當選男足國家隊主教練，但在翌年12月3日在球迷一片罵聲中下台。對於自己的所作所為，李鐵表示：「我是非常後悔的。還是要踏實的，也要走正路，不要急功近利，不要想盡辦法去走捷徑。」