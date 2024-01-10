兩網紅約架一人死亡　團隊稱個人行為

吉林省通化市近日傳出有短片平台網紅團隊成員相約打架，結果一人死亡，另一人被關。內媒周一（8日）引述當地警方稱，事件屬實，正進一步調查。有團隊成員透露，事件不在公司發生，屬個人行為，正等待驗屍結果。

在某短片平台因拍短劇和搞笑片走紅、擁有2,477萬粉絲的網紅小娜娜，周日（7日）在直播中證實，團隊中兩名成員劉野和大拓，原本各自回家準備要睡覺，卻不知甚麼原因相約打架，結果「劉野沒了」。小娜娜表示，兩人太衝動，現在已立案，「誰的責任誰就去承擔」，又指帳號停播3天。據報道，被打死的劉野和打死人的大拓，在該短片平台的帳號各有27萬和11萬粉絲，兩人會定期直播，但在今年1月1日後兩人帳號均再無直播紀錄。有業內人士爆料，劉野和大拓分別是小娜娜的徒弟和徒孫。

內媒在企業訊息查詢平台發現，在通化梅河口市有以小娜娜為名註冊的文化傳媒公司，周一聯絡該公司後，接電話的人一聽說是問劉野跟大拓的事，便掛斷電話。記者之後再聯絡該公司另一工作人員，對方也表示沒有公開回應，隨即掛線。內媒引述警方稱，劉野與大拓最初因瑣事發生口角，其後演變成激烈的肢體衝突，過程中劉野被大拓連捅多刀，最終送院搶救無效身亡。