雪鄉團導遊半路逼購貴價套票　已公開道歉

黑龍江有大學生和兩名朋友上周四（4日）在網上平台購買參加了當地雪鄉景區的低價旅行團，翌日前往景區途中遭導遊強迫加購雪地項目套票，雙方因而發生口角。尚志市文體廣電和旅遊局周一（8日）回應，涉事旅行社已對導遊進行相應處理，導遊已向遊客公開道歉並達成諒解。

來自廣東的大學生小陳（化名）與朋友上周四在網絡平台，購買了每人358元（人民幣，下同，約400港元）雪鄉兩日團隊遊，費用包含哈爾濱到雪鄉來回車費、早午晚餐、景區門票、特色暖炕住宿、全程導遊服務及保險。上周五（5日）出發當天，小陳等人上車後導遊開始推薦價值1,300元（約1,452港元）和1,500元（約1,676港元）的雪地項目套票，惟小陳和朋友拒絕購買。當旅遊巴駛到一服務區時，導遊與小陳等人互罵，最後小陳為免再起爭執，在雪鄉住了一晚後，便自付120元（約134港元）訂車票提前離團返回。

小陳認為旅行社未有提前告知要收取其他套票費用，用低價團費吸客後再半路要求交錢，做法並不道德，於是將相關影片發布上網。旅行社事後與小陳商量賠償問題，要求刪除影片，並稱團費價格合理。文體廣電和旅遊局調查後，已按相關法律法規對涉事旅行社調查處理。