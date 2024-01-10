國與國競爭非拳擊賽　華駐美大使促管控分歧

中國駐美國大使謝鋒周一（9日）在美國喬治亞州舉行的一個中美建交研討會上發表演講，形容國家與國家的競爭應該是田徑賽，而不是拳擊賽。他強調，中國政府對「台獨」分子沒有妥協的餘地。

謝鋒當日應邀出席在卡特中心舉行的紀念中美建交45周年研討會。他表示，回顧過去這些年，最根本的經驗是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。談到管控矛盾分歧，他稱現代社會競爭普遍存在，但競爭應是講規則的公平競爭，是你追我趕、共同進步的良性競爭，而不能是你死我活、零和博弈的惡性競爭，更不能以競爭為名剝奪他國正當發展權益。

謝鋒強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，沒人比中方更珍視台海和平穩定，但「台獨」與台海和平水火不容。他呼籲美方應以實際行動遵守「一個中國」原則，將美國領導人不支持「台獨」、不尋求把台灣問題作為遏制中國工具的表態落到實處，與中方一同維護台海和平穩定和中美關係大局。他提出，無論是經貿、能源、農業、執法、教育、人文等雙邊領域，還是氣候變化、公共衞生等全球性挑戰以及中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際地區熱點問題上，中美可以而且應該協調合作的事很多。