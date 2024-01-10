受賄逾3千萬人民幣　內蒙古高級法院前院長判囚14年

內蒙古自治區高級人民法院前黨組書記、院長胡毅峰受賄、利用影響力受賄案，周二（9日）由山西省忻州市中級人民法院一審公開宣判，裁定他受賄和利用影響力受賄罪成，決定執行有期徒刑14年，並處罰金320萬元（人民幣，下同，約351萬港元），追繳其扣查在案的犯罪所得財物及其孳息，上繳國庫。

經審理查明，胡毅峰在1997年至2018年利用不同職務便利及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升和案件協調等事項上提供幫助，非法收受財物折合共計3,554萬餘元（約3,898萬港元）。他2019年退休後利用曾擔任內蒙古自治區高級人民法院黨組書記、院長職權、地位形成的便利條件，通過有關國家工作人員為他人所涉案件處理提供幫助，收受他人所送的200萬元（約219萬港元）。

法院認為，胡毅峰的行為構成受賄罪和利用影響力受賄罪，受賄數額特別巨大，利用影響力受賄數額亦巨大。鑑於他歸案後如實供述全部罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得財物及其孳息已全部扣查到案，故可從輕處罰。