司法機關破解AirDrop加密功能　快速鎖定發送者

內地早前有民眾報案稱在北京地鐵內，其iPhone手機接收到一段帶有不當言論的影片。北京市司法局周一（8日）發布消息，司法機關已破解蘋果AirDrop隔空投送的加密功能，協助警方確定涉案者。外界認為，這將能為遏止各種官方不樂見的訊息利用AirDrop功能傳播。

北京市司法局通報指，經初步調查，警方發現疑犯利用AirDrop功能在公共場所匿名傳播不當訊息，基於AirDrop的匿名性和追蹤難度，已有部分網民開始倣效相關行為。北京網神洞鑑司法鑑定所接受公安機關委託，提取並分析送檢手機隔空投送功能紀錄。技術團隊明確傳輸原理後，經檢驗發現發送者的設備名、電郵和手機號相關字段，再製作一張詳盡的手機號與電郵帳號「彩虹表」，能將密文轉換成原始文本，快速鎖定發送者的手機號與電郵。

該鑑定所從受害者的手機深挖線索，最終出具有法律效力的司法鑑定意見書，詳細分析了接受端和發送端的相關設備，有效幫助警方確定多名涉案疑犯。報道指，該鑑定所對手機隔空投送傳播不當訊息案件的司法鑑定，突破了AirDrop匿名溯源的技術難題，提升案件偵破的效率和準確性，防止不當言論進一步傳播和潛在惡劣影響。