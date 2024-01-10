中國足協要求全員看反腐片　提交至少1500字觀後感

內地周二（9日）播出反腐專題片《持續發力 縱深推進》最後一集，揭露足球領域系列腐敗案件，體育總局前副局長杜兆才、中國足協前主席陳戌源、國足前主教練李鐵落網後首次出鏡懺悔。內媒周三（10日）報道，中國足協要求員工周四（11日）下午3時前提交不少於1,500字的觀後感。

專題片揭露，調查發現李鐵帶隊完成踢入中超的目標，完全是用金錢在背後操弄，包括球會花費1,400萬元（人民幣，下同，約1,539萬港元）買通對手；李鐵成為國足主帥後又以6,000萬元（約6,596萬港元），從老東家卓爾俱樂部選出4名球員拉入國家隊名單。該集在足壇內外引發巨大反響，成為整個行業又一次有關反腐內容的警示教育。早在上周末節目預告片播出後，中國足協就向內部員工發出「按時學習收看」的通知，並要求他們提交觀後感。

據指，接到收看學習反腐專題片通知的還有福特寶公司等中國足協子公司或內部相關單位的員工，以及正隨隊在卡塔爾備戰亞洲盃的國足中方教練及工作團隊成員、正在昆明率中國U20女足備戰U20亞洲盃的球隊教練及工作團隊成員等。報道指，雖然中國足協去年10月完成新周期換屆工作，但至今有關足球領域腐敗案的最終調查結果尚未公布，案情是否涉及更多行業內包括足協內部人員，還未得到官方渠道最終確認，因此協會內部機構調整，特別是各部門負責人人選仍未確認。