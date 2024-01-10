受賄判囚14年　西藏政府前副主席張永澤不上訴

西藏自治區人民政府前黨組成員、副主席張永澤受賄案，周三（10日）由陝西省西安市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑14年，並處罰金500萬元（人民幣，下同，約559萬港元），追繳查封、扣押、凍結的贓款贓物及其孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。張永澤當庭表示認罪，不上訴。

張永澤在2003年至2021年利用擔任西藏自治區環境保護局黨組副書記、局長，山南市委書記，西藏自治區人民政府黨組成員、副主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、環評審批、職務調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合約5,181萬元（約5,705萬港元）。

法院認為，張永澤的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑑於他到案後如實供述辦案機關已掌握的受賄事實，主動交代辦案機關尚未掌握的其他受賄事實，認罪、悔罪，積極退贓，其受賄所得的部分贓款贓物已追繳或退繳，法院認為可從輕處罰。

另外，湖南省人大常委會黨組成員、副主任彭國甫涉嫌嚴重違紀違法，同日被通報正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。