公園用墓碑鋪湖堤惹議　官方稱建園時缺石材

上海市楊浦區楊浦公園部分湖堤近日被指是用墓碑鋪成，感覺嚇人。楊浦區綠化和市容部門周二（9日）表示，這些石材早前經鑑定並非文物。文物部門也表示，修建公園時缺乏石材，用了一些無主墓碑，跟綠化局溝通過，有機會的話會換掉。

楊浦公園始建於1957年，1958年建成開放。園址本為農田、池塘和居民小村落及零星墳地，公園曾先後5次擴建。湖堤上的墓碑位於公園愉湖景區，從墓誌銘上看到，墓碑的主人大都在上世紀20年代落葬。有上海網民曾稱，圍繞整個湖一圈都是墓碑，「差點誤以為這是墓（園）區」。

楊浦公園管理方曾表示，如有死者家屬前來認領墓碑，並能提供足夠的證據證明身份，園方會將這些墓碑物歸原主，不過多年來沒人認領。楊浦區綠化和市容管理局綠化管理事務中心工作人員表示，曾糾結墓碑可能是文物，於是聯絡文旅局，但經鑑定墓碑不是文物。楊浦區文物管理部門工作人員稱，當時修建楊浦公園石材比較少，就用了一些無主墓碑作為石材。工作人員強調，該些墓碑不具備歷史性，也不具備科學性和藝術性，沒甚麼教育意義。