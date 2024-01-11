警不滿工作飲彈自盡亡　曾稱「要化成厲鬼報仇」

台灣新北市三重警分局厚德派出所28歲李姓警員周三（10）巡邏期間，突然以回分局處理事情為由離開，卻返回住所開槍自戕，當場死亡。據悉，死者曾於社交網抱怨對職務分配的不滿，揚言要化身厲鬼回來報仇。

在周三早上，李男與王姓警負責早上8時至10時巡邏勤務。但李男出門前告知王員，要前往處理分局交辦案件，於是自行出門。至10時左右，李男遲遲未返回派出所，同事立即報告所長協尋。經調閱閉路電視畫面，發現他返回住所處，立即通知房東破門入內。10時45分，發現李男倒臥租屋處床上，明顯死亡，領用槍枝置於他身邊，彈匣剩11發子彈，已擊發1發，初步研判李男朝左胸射擊自戕。

據悉，李男曾發文並特別標註立委游毓蘭，內容寫道「三重分局的長官都是智障嗎？為甚麼看到那種打假球的職務報告，完全不查證」、「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下的」，最後寫下「我知道都是你從中作梗，我會化成厲鬼回來報仇的，你們等着。」三重警分局表示遺憾與惋惜，會全力協助死者家屬辦理後續事宜，並釐清原因。