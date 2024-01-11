英媒：拜登擬在台灣大選後　派團訪台

台灣大選周六（13日）舉行，多間外國傳媒周三（10日）引述消息報道，美國總統拜登計劃在台灣大選後，派遣由前高官組成的跨黨派代表團訪問台北。

英國《金融時報》報道，白宮已任命民主黨的前副國務卿斯坦伯格（James Steinberg），以及共和黨的前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）率領代表團。另有傳媒引述白宮官員指，派遣代表團訪台完全符合先例及一中政策，同時會保持與北京的溝通渠道暢通，管控這個困難時期和盡量避免意外衝突。中國大陸駐美國大使館回應報道指，陸方堅決反對美國與台灣地區進行任何形式的官方接觸，呼籲拜登政府停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，不要以任何形式干涉台灣地區選舉。

美國官員重申，華府不在台選偏袒任何一方，亦沒有偏好的候選人，反對任何外部勢力干預台灣總統及立委選舉，無論誰人當選，美國會維持對台政策，延續美台牢固的非官方關係。官員強調，台選是正常、例行及民主程序一部分，北京若選擇以額外軍事壓力或脅迫回應，將成為挑釁者，干擾台海海峽和平與穩定將嚴重損害全球經濟，外溢效應會影響全球所有經濟體。另外，中共中央對外聯絡部部長劉建超訪問美國期間，美方已向劉建超表明，北京不應試圖干涉台灣即將舉行的總統和立委選舉。