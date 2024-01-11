台選民憂候柯欠外交歷練　賴當選恐加劇兩岸緊張

距離台灣2024年總統選舉僅剩兩天，東網記者近日進行街訪，了解選民對不同候選人的意見和期望。有受訪者表示害怕台獨，擔心民進黨總統候選人賴清德當選會加劇台灣面對的風險。另有受訪者認為柯文哲和侯友宜僅擔任過市長，缺乏內政及財經方面的歷練。相對地賴清德及其拍檔蕭美琴無論在資歷和外交經驗上均較優勝。

54歲的桃園市市民莊小姐，從事資訊業，她支持國民黨候選人侯友宜和趙少康。莊小姐認為民進黨執政8年貪污無能，教改及課綱去中大陸化令人無法接受。她認為侯當選至少令兩岸關係不會太緊張，台灣農產品及經貿不會再被打壓。她指出，民眾黨候選人柯文哲政治立場偏綠，口裏雖說「兩岸一家親」，但擔心一旦上台會變樣。加上先前藍白合鬧劇，她個人認為柯背信忘義，讓藍營支持者非常憤怒。

簡先生今年62歲，來自基隆市，為自由工作者。他認為，侯的政治取向傾陸，當選只會一味避戰，擔心他重啟服貿會對台灣的服務業及中小企業造成衝擊。至於柯文哲之所以獲得年輕人青睞，主要是迎合年輕世代的話語術。簡先生認為柯的政治性格較無定性，變來變去；柯在台北市執政8年毫無政績可言，質疑他如何帶領台灣的未來及振興經濟。有關選前三大陣營分別爆發醜聞，簡先生認為這是近年台灣選舉的病態文化，其實這些醜聞過半都是「炒冷飯」，因此不會影響他的投票取向。

來自台中市的曾小姐，44歲，從事物業代理和保險業。她對東網記者稱，過去20年台灣在藍綠先後執政下，老百姓生活並沒有更好過。她認為柯不會特別親陸或親美，會以台灣利益為優先考量。她認為民進黨執政8年實施房地合一的政策是錯誤，只讓樓價更高。

東網駐台記者宋江誠報道