5項措施便利外籍人員來華　保障對外開放

國家移民管理局從周四（11日）即日起，正式施行便利外籍人員來華5項措施，包括放寬申辦口岸簽證條件、簡化簽證申辦材料等，方便外籍人員來華經商、學習及旅遊，保障高水準對外開放。

急需來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，來不及在境外辦妥簽證，可憑邀請函件等相關證明資料向口岸簽證機關申辦口岸簽證入境。持24小時內國際聯程機票的轉機旅客，經北京大興、上海浦東、杭州蕭山、廈門高崎、廣州白雲、深圳寶安、成都天府、西安咸陽9個國際機場其中一個過境前往第三國或地區，可免辦邊檢手續，直接免簽過境。

短期來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬、觀光旅遊及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，有正當合理事由需繼續在華停留，可就近向停留地公安機關出入境管理機構申請簽證延期換發補發。在華外籍人員因正當合理事由需多次出入境，可憑相關證明資料申請換發多次入境有效簽證。此外，在華外籍人員申辦簽證證件時，對於透過資訊共享可查詢到本人住宿登記記錄、企業營業執照等資訊，可免予查驗相關紙質證明材料。國家移民管理局外國人管理司長毛旭表示，在華永居外籍人員持永居證可辦理銀行、證券、外匯等金融業務。