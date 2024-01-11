卡梅倫：中國已變得更具進犯性及專斷

英國外相卡梅倫在早年出任首相時立場親華，推動英中「黃金時代」。卡梅倫周二（9日）到國會下議院出席外交事務委員會質詢會議時指，中國目前已變得更有進犯性和專斷，很多東西都變了。

卡梅倫於2010至2016年任英國首相，他表示英國政府在在2010年代的首要任務是促進經濟增長、吸引外資、出口商品等，似乎有機會和中國建立更好關係，也做到了。惟之後發生很多變化，英國面對的是一個在多方面更專斷且咄咄逼人的中國。他指出，現屆英國政府的對華政策是「保護、結盟、接觸」，包括執行英國《國家安全法》、移除中國科企華為的電信設備保護英國，以及與七國集團（G7）等盟友結盟。他同時強調，英國必須在氣候及人工智能等無法排除中國的領域和北京接觸，而英國外交部有不少熟悉中國的專家，他們並不天真。

下議員奧哈拉（Brendan O'Hara）質疑卡梅倫一直都親華，在出任外相前數月仍積極宣傳中國在斯里蘭卡的金融城投資項目。卡梅倫反駁指他是「斯里蘭卡之友」，而非「中國之友」，希望幫斯里蘭卡宣傳項目，該項目可以吸引國際企業進駐。