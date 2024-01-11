港教授料台下屆政府難完全執政　助緩解兩岸局勢

台灣總統及立委選舉周六（13日）登場，香港浸會大學政治及國際關係學系榮休教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）日前接受東網記者訪問時估計，民進黨即使勝出總統選舉，也難以在立法院取得多數議席。他預料由反對勢力控制立法院有助緩解兩岸緊張局勢，卻不會迫使新總統改變對北京立場。

高敬文估計，民進黨總統候選人賴清德有可能勝出總統選舉，卻無法取得立法院過半立委議席，新總統需與反對派談判方可通過預算案或其他重要法案，情況與前總統陳水扁執政時相似。他認為如賴清德當選，解放軍可能會進一步推動灰色地帶戰略，以進一步縮小台灣的安全空間，但不認為北京會走到發動戰爭的地步。他又指，北京屆時可能直接與反對派立委聯繫，卻不會影響賴清德對北京政策。

被問及假如國民黨總統候選人侯友宜或民眾黨總統候選人柯文哲選出時，北京對台經濟及軍事等政策會有何改變時，高敬文預期兩岸局勢屆時將趨向緩和，例如重啟海峽兩岸關係協會談判，卻不會有助加快兩岸統一進程，理由是大部分台灣人反對統一和一國兩制。

當談及賴清德、侯友宜或柯文哲當選後，美國對台政策會否有變時，高敬文指出眾人均渴望與美建立良好關係，理由是美方正是台灣安全唯一保障者，就算是前總統馬英九執政時亦與華府保持良好關係。他又指出，除了在「九二共識」方面，多名總統候選人之間沒有太大的區別，均希望捍衞台灣繁榮及生存，而中美亦知道台灣不可能宣布獨立或統一，只有維持現狀才能保證兩岸和平。

外間一直指控，中國與美國一直干預是次選舉。高敬文認為美國沒有插手，拜登政府一直保持沉默及中立，相反北京每天均透過不同手法介選，例如發放假資訊、派軍機飛入台灣防空識別區、施放空飄氣球等，最終可能產生反效果。