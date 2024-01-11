台灣總統選舉重點時序　回顧重要事件

台灣總統及立委選舉周六（13日）登場，國民黨與民眾黨的藍白合高開低走，最終無法成事。相反執政民進黨的民調支持度一直領先，各界關注台灣能否實現第四次政黨輪替，以下是本屆選舉的重要事件。

2023年

5月17日：國民黨徵召新北市市長侯友宜參加總統選舉。

8月28日：郭台銘宣布獨立參加總統選舉。

10月30日：國民黨與民眾黨舉行首場藍白合作協商會議。

11月15日：中美元首會晤，華促勿支持「台獨」。

11月20日：民進黨主席賴清德宣布與台灣駐美代表蕭美琴登記參選。

11月23日：藍白高層在台北君悅酒店公開協商，雙方不歡而散。

11月24日：國民黨侯友宜、副手中廣董事長趙少康出選，民眾黨主席柯文哲與副手不分區立委吳欣盈出選，郭台銘退選。

12月11日：台灣總統候選人編號抽籤；解放軍航母山東號駛近台海中線。

12月13日：國民黨副主席夏立言訪問大陸。

12月20日：首場電視政見發表會，3位總統候選人談及兩岸局勢及房產爭議。

12月21日：北京公布由2024年起中止台灣部分產品關稅減讓。

2024年

1月1日：趙少康辭任中廣董事長。

1月3日：總統選舉前最後10份民調，民進黨支持度居首。

1月7日：總統選舉前最後周日造勢；北京制裁5間美國軍工企業，反制對台售武。

1月9日：長征運載系列火箭飛越台灣上空，台灣國防部發布防空警報英文版本指是「導彈」。