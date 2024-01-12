扮裝者遇安檢員刁難　地鐵稱無規定乘客衣着

上海日前有打扮成遊戲角色的女子乘地鐵被安檢員攔下，經一番「教育」才放行，事件引起網民對地鐵安檢過度干預的質疑。上海地鐵工作人員周二（9日）表示，將就有關安檢員的行為向營運單位反映，但地鐵未明文規定奇裝異服者禁止乘坐。

網傳影片顯示，一名女子身穿動漫服飾、戴着帽子，頭髮染成紫色。她在地鐵站進站口被攔下，安檢員要求查驗女子的身份證，又問她是甚麼造形。女子解釋自己剛參加完動漫展，當日是扮演一款國產遊戲裏的角色。安檢員之後要求女子摘帽，並把貼在頭髮的飾物拿下，但女子拒絕。安檢員便稱，乘客作復古恐怖低俗的裝扮不容許乘坐地鐵，如引起圍觀更要承擔法律責任。女子強調自己不想鬧事，只是想正常坐地鐵而已。經過一番勸導，安檢員最終給女子放行。

上海地鐵工作人員回覆指，沒有具體規定奇裝異服乘客不得坐地鐵，但不知道上述事件具體發生的狀況。西安地鐵工作人員則指，穿古裝漢服是可以坐地鐵，只要服飾和穿着者身上沒有尖銳的東西，也不能影響其他乘客乘車安全。有律師表示，沒有法律明文規定哪些衣服可以穿，哪些衣服不可以。如乘客穿着、裝扮會引起圍觀，且造成擾亂時，則地鐵有必要加以制止或約束。但律師稱，包容、開放也是城市文明的體現。