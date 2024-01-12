博主盜用女童照片網上籌款　平台查封帳號

重慶陳女士周四（10日）表示，有人用她生病女兒的照片在某平台發起「愛心募捐」，以此牟利。平台同日回應稱，接到投訴後已對該帳號進行處罰和封禁。

陳女士稱，多日前發現某平台博主盜用自己女兒的照片，以出售「櫥窗貨物」（開櫥窗售買別人的貨）方式籌款。博主利用陳女士女兒的照片在平台接了400多單，每單收15元人民幣（約16.3港元）。陳女士投訴後，平台一度將該帳號封禁，但過一段時間又發現該帳號。陳女士於是報警，警方建議陳女士以侵犯肖像權為由進行處理。陳女士欲通過民事訴訟手段維權，卻因無法取得涉事帳號的基本資訊，維權不果。陳女士女兒去年7月因意外導致頭部受損，經兩次開腦手術，目前仍留醫。陳女士曾將女兒的情況發布在社交平台上進行籌款。

北京市中聞（西安）律師事務所律師譚敏濤表示，除法律規定外，任何單位或者個人不得未經肖像權人同意，發表、發行、展覽等方式或者公開肖像權人的肖像。李女士如果就女兒的肖像權侵權一事向平台投訴，但是未得以反饋，也未及時核實、撤銷，造成損失，平台應當與直接上傳人構成共同侵權。