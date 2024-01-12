陸擬擴大中止台貨關稅減讓　台批持續介選適得其反

中國大陸商務部日前表示研擬擴大中止兩岸經濟合作框架協議（ECFA）早收清單關稅減讓項目。台灣海基會周四（11日）呼籲，大陸應停止各式干預與脅迫，一再介選只會適得其反。海基會又證實，大陸多地突然暫停或取消陸生赴台交換計劃，後續變動有待觀察。

海基會副秘書長蔡孟君周四表示，有關兩岸貨品貿易爭端，台灣多次提議，願在既有架構下與陸協商，大陸卻一再地單方面行動，損人不利己，也進一步傷害兩岸經貿正常往來。她指出，目前沒有接獲台商針對相關議題作出意見反映，將持續關注，並與台商密切聯繫；台商若有意見看法，將會適時地反映給主管機關參考。

早前有報道指，大陸對赴台交換生政策在部門之間存在分歧，多地學校已暫停或取消陸生赴台交換項目。蔡孟君證實上述消息，但指目前仍有多所台灣學校進行下學期大陸交換生赴台的相關程序，尚未接到陸方學校表明暫停或取消的通報。有關大陸具體有多少學校暫停或取消交換生赴台計劃，她表示手上沒有精確數字。至於大陸研修生赴台是否受影響，她稱海基會會跟學校保持密切聯繫，又強調政府歡迎陸生赴台就學、研修的立場不變，希望青年學子的交流與學習能順利進行、不受阻滯。