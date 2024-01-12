台大選3陣營四出拉票　賴清德批藍白操作棄保

台灣總統及立委選舉周六（13日）舉行，在周五（12日）選前最後一天，民進黨總統候選人賴清德日間在台北和新北掃街拉票，晚間在本命區台南與故鄉新北舉辦選前之夜晚會。民眾黨總統候選人柯文哲回防本命區台北市，早上舉行國際記者會向外國媒體講述執政政見，晚間在凱達格蘭大道辦造勢晚會。國民黨總統候選人侯友宜日間在台中拉票，晚間在新北板橋舉行選前之夜造勢大會，前總統馬英九將不出席，外界關注會否影響選情。

民進黨周四（11日）晚在凱達格蘭大道前舉辦造勢晚會，活動接近尾聲時，主持人喊出現場有20萬人。壓軸致詞的賴清德提出「保衞台灣生存，守護人民生命」、「民主治理」、「推動希望工程」、「堅持理想，永不放棄」4個保證。他稱和平靠實力，不是靠侵略者的善意，他會持續強化國防、經濟、和民主陣營合作，發揮威懾力量，不卑不亢維持現狀。他又稱，民進黨的立委名單最好，絕不會把潛艇機密洩露給外國，也不會侵佔土地蓋豪宅，更不會有人打警察或跟黑道牽扯不清；呼籲支持者選票全投民進黨，對台灣最好。他周五在赴新北市拉票時被問到，藍白現在互批操作棄保，爭取鴻海集團始創人郭台銘支持，他強調民主不在棄誰保誰，選舉是保護前人辛苦打拚民主和個人理念。

侯友宜及其副手趙少康周四召開國際記者會，侯強調，他將與美國路徑一致，反對台獨、反對一國兩制，扮演台海和平穩定促進者角色，稱「台海安定，台灣安全，世界放心」。他表示，未來會以憲法及《兩岸人民關係條例》作為對陸政策基礎，求同存異，除重申嚇阻、對話、緩解局勢「3D策略」，也要逐步提升國防力量，並從民間交流開始逐步提升兩岸對談層次。他承諾，當選後不會觸及統一問題，站在希望保持現狀的主流民意上，並認同符合「主權互不承認，治權互不否認」的九二共識基礎。