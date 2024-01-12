美反對外部勢力干預台選舉　不論結果對台政策不變

外界高度關注台灣大選受到干預的問題，台外長吳釗燮周四（11日）強烈譴責北京當局在當地大選前恫嚇台灣選民和國際社會，並試圖干預和影響選舉。美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）同日重申美方一貫立場，表示美國反對外部勢力的干預與惡意影響。另有官員強調，不論誰當選，美國對台政策都將保持不變。

大陸國台辦周三（10日）再呼籲台灣選民，認清民進黨台獨路線的極端危害性和其總統候選人賴清德引發兩岸對抗衝突的極端危險性，作出正確選擇。吳釗燮周四在社交平台表示，國際聚焦的是台灣大選，批評大陸一再的干預使之失焦，促陸方停止干預其他地方的選舉，並舉行自己的選舉。帕特爾則指，美國對台灣民主進程充滿信心，相信台灣選民應在不受外界干預的情況下，決定由誰成為他們下任領袖。

另有美國資深官員對台灣選舉的電話簡報中表示，反對任何外部勢力干預或影響台灣選舉。對於有傳美國將在選後派遣高級代表團訪台，官員稱面對面接觸是最有效的溝通方式，有助和平穩定。但官員強調，美國不會選邊站，沒有偏好或首選的候選人，美方期待美台非正式關係持續穩固，並在安全、經貿、民間交流等方面保持強勁。官員不願猜測大陸對選舉結果的可能反應，但認為如陸方選擇以額外軍事施壓或脅迫回應，將使其成為挑釁者。