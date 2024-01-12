涉嫌受賄　中國太平保險集團前副總經理被捕

據內地最高人民檢察院周五（12日）消息，中國太平保險集團前黨委委員、副總經理肖星涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。河南省人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對肖星作出逮捕決定，案件正在進一步辦理中。

中央紀委國家監委去年7月通報肖星受查的消息，本月5日他再被通報因嚴重違紀違法並涉嫌受賄犯罪，遭開除黨籍及公職。通報指，他搞迷信活動，對抗組織審查；違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動等安排；利用職權違規在職工錄用方面為他人牟取利益；利用職權或者職務上的影響為親屬經營活動牟取利益，安排他人支付應由本人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；靠金融吃金融，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目融資、業務合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。

肖星1971年12月出生，江西上饒人，法學博士學位。他2005年加入中國人壽上海分公司，數年後擔任分公司總經理，至2013年擔任太平資產管理有限公司黨委書記、總經理，其後先後擔任中國太平保險集團副總經理、執行董事。他2021年起兼任太平養老保險黨委書記、總經理，去年6月在太平養老上海分公司舉辦客戶交流會時，他發表影片致詞。