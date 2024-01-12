內地春運首日火車票今開售　下周一優化改簽規則

2024年春運自1月26日開始至3月5日結束，共40天。根據目前鐵路客票提前15天預售的規則，春運首日火車票周五（12日）正式發售。鐵路部門下周一（15日）起優化車票改簽規則，擴大車票改簽範圍，旅客在開車前和開車後當日均可改簽預售期內車票，將進一步便利旅客購票出行。

在春運期間車票優惠和延展性服務方面，鐵路部門擴大非高峰方向列車票價打折優惠範圍和幅度，對因鐵路責任和不可抗力造成旅客退票，聯程車票可一併辦理退票，且免收退票費。自周三（10日）起，鐵路12306手機客戶端推出春運期間學生、務工人員專區預約購票功能，符合條件的旅客可在專區預約購買春運期間往返火車票。鐵路12306網站周四（11日）起增加候補訂單數量，增加備選方案數量，擴大候補訂單兌現時間選擇範圍，臨時新增旅客列車席位優先配售給已提交候補訂單的旅客。

按照現行規則，火車票在開車前48小時以上，可改簽預售期內任意車次，開車前不足48小時以及開車後，僅可改簽乘車日24時之前列車。新規下周一實施後，旅客在開車前後當日均可改簽預售期內車票，開車前48小時以上的不收取改簽費；開車前不足48小時以及開車後的，改簽乘車日期或之前車票的不收取改簽費，改簽乘車日期之後車票的根據辦理時間梯次核收改簽費。