賴清德與蕭美琴合作　尋求繼續執政

由於黨內沒有對手，台灣副總統兼民進黨主席賴清德順理成章成為總統候選人。他夥拍台灣前駐美國代表蕭美琴，尋求民進黨繼續執政，即使面對國民黨及民眾黨夾擊，仍在多項民調處於領先位置。大陸國台辦發言人11月29日批評，民進黨推出危險「獨獨配」，只會毒害島內同胞利益福祉，毒害台海和平穩定，毒害台灣前途命運。

賴清德於1959年10月6日在現今新北市出生，之後在成功大學學士後醫學系畢業，曾任台南成大醫院、新樓醫院醫生，直至1994年擔任民進黨省長候選人陳定南競選總部「台南醫師後援會」會長，隸屬黨內「新潮流系」。

直至2010年，賴清德成為台南市市長，期間沒有競逐民進黨主席。他2017年擔任行政院長積極推動修改《勞動基凖法》，更勉勵照服員月薪看似不多，可秉持服務精神，把照服當作功德來做，結果受輿論批評，甚至被人改稱「賴功德」。

民進黨2020年舉行黨內總統初選，賴清德不敵蔡英文後，獲邀出任副總統並當選。直至民進黨2022年在九合一選舉慘敗，賴清德翌年接替蔡英文成為黨主席，如今成為黨內總統候選人。

蕭美琴於1971年8月7日在日本出生，其母親來自美國。她高中畢業後一度移居美國，取得哥倫比亞大學政治學碩士學位，留美期間結識前副總統呂秀蓮等人，回台後加入民進黨，曾於2012年至2020年成為立委。直至2020年，她敗選後獲總統蔡英文指派出任台灣駐美國代表，主力推動提升台美關係，翌年更獲邀出席美國總統拜登就職典禮。在美國國會眾議院時任議長佩洛西2022年訪台風波中，蕭美琴被大陸視為推動者，結果被中共中央台灣工作辦公室列入黑名單。