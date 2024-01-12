侯友宜搭趙少康參選　圖下架民進黨

台灣「藍白」在野力量整合失敗，國民黨徵召「本省人」、新北市市長侯友宜領軍，夥拍副手中國廣播公司前董事長兼總經理趙少康出戰正、副總統選舉。趙少康揚言只要鞏固正藍軍票源，同時吸引中間派甚至淺綠選民，令民眾黨支持度降至20%以下，就能「下架民進黨」。

侯友宜1957年6月7日在嘉義縣出生，父親是台籍日本兵。他1980年在中央警官學校刑事警察學系畢業，任內偵辦多宗知名大案，包括在白曉燕命案帶隊圍捕3名綁匪，以及在綁匪之一陳進興數月後挾持南非武官卓懋祺時親自談判，說服對方棄械投降，獲稱「鐵血探長」。2006年，他成為最年輕警政署署長，2010年獲時任新北市市長朱立倫邀請出任副市長，2018年起出任市長至今。

侯友宜是國民黨派出第二位本省人總統候選人。本省人是指1945年國民政府接管台灣前的台灣籍貫居民，外省人則是籍貫為中國大陸各省人士。由於國民黨多年來由外省人把持，輿論質疑侯友宜今次出選，實際上淪為外省派副手趙少康傀儡。

趙少康1950年5月6日生於基隆市，父親是中華民國國軍軍官，祖籍河北省。他昔日有「政治金童」之稱，1981年踏入政壇當選台北市市議員，1987年成為台北立委，帶領其他同黨新生代立委組成「新國民黨連線」派系。1992年，他被李登輝拒絕提名連任立委後，以獨立身份當選，並於1993年離開國民黨成立新黨，擔任黨主席。他1994年競逐台北市市長落敗後投身媒體，直至2021年重返國民黨。