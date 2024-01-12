總統候選人如何應對爭議　影響最終勝算

台灣2024大選周六（13日）投票，台灣資深媒體人林朝鑫近日接受東網記者訪問，認為政黨以往執政表現、對兩岸態度和自身爭議等，成為是否當選的「最後一根稻草」。林認為民眾黨總統候選人柯文哲主張不貪污、打破藍綠惡鬥，進一步強調要與大陸和平交流、文化交流、民間交流，都能引起中間、年輕選民及淺藍淺綠支持者認同之處。

林朝鑫直言，民進黨總統候選人賴清德因個人過去主張「台獨」的色彩太過濃厚，儘管在選舉期間強調「不獨」，但民進黨長期處理兩岸關係的過於親美態度，賴的兩岸主張終究還是令人不安。林認為，國民黨總統候選人侯友宜在藍白合破局後凝聚全黨聲勢反而提高，但該黨過去執政期間的貪腐事迹仍令人深刻，始終難獲年輕選民認同。

林朝鑫又認為，民進黨常在選舉使出「抗陸保台」手段，亦是該黨過去屢次利用「反陸牌」企圖蒙騙無知民眾影響選情伎倆的最佳寫照。4年前的台灣大選，民進黨利用香港反修例示威問題大炒「反陸牌」致翻轉選情，總統蔡英文得以連任成功。林表示，此次民進黨又在選情低迷時，企圖藉此製造兩岸緊張氣氛拉高支持度，這種粗糙手法貽笑國際，台灣民眾早已一眼看穿，更嚴重的是這一政治操作事實上已暴露出民進黨選情告急的窘境。

林朝鑫指出，選舉期間各政黨挖掘對方的「醜聞」在所難免，往往會成為民眾最後決定選票的關鍵之一。賴清德「違建案」自去年9月曝光後延燒至今，從違建醜聞演變成觀感不佳、 濫用特權的寫照，成為其一大致命傷。侯友宜妻子凱旋苑出租大樓被指租金過重，形同「包租侯」，因此事涉及大學生的權益問題，影響年輕選票已深。柯文哲新竹老家頂樓老舊違建亦存爭議，但他二話不説拆除還原現況，與賴清德的「不認錯」及侯友宜的「慢半拍」兩相比較，可能會影響選民判斷。

駐台記者宋江誠報道