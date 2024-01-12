小三通湧現返台投票人潮　台商逼爆北京機場

台灣大選倒數一天，台金航線、小三通周五（12日）湧現返鄉投票人潮，當日小三通第一班船的載客率達93%。北京首都機場亦可見大批台商排隊搭飛機返台，不少台商原本認為「不差自己一票」，最後大家都改變想法覺得「可能只差自己一票」。

廈門台商協會榮譽會長、全國台企聯常務副會長吳家瑩表示，從大陸返台投票的人數不斷增加，尤其大選當周，返鄉人潮陸續湧現，周五達到最高峰，直航班機、港澳轉機都是滿滿人潮，上海和深圳的航班幾乎班班客滿。金門縣港務處處長許嘉興指出，周五金門出入境人數中，出境約佔三成，入境約佔七成，小三通第二班載客率也有80%左右，平均全天約70%。分析指，這兩天相較於近兩周，運量確實呈現高峰狀況。

由於兩岸關係緊張，加上全大陸50多個直航點目前只恢復10多個，造成東北一帶台商返鄉困難，很多人為投票克服困難，拚命研究如何轉機回台。有台商表示，此行都是快閃投票，下周一便返回北京。其中台商張小姐一早帶兒子回台，認為疫情後兩岸需要突破，希望趁這次機會回去推動自己心中所想的事情，讓台灣更往前走一步。