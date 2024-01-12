中方願與美構建穩定兩軍關係　警告勿把戰亂引入亞太

第17次中美國防部工作會晤日前在華盛頓舉行，美方稱一直在工作層面與中方保持接觸，雙方又計劃於今年初舉行海上軍事安全磋商機制會議。中國國防部新聞發言人張曉剛周五（12日）表示，中方願在平等和尊重的基礎上開展交流合作，推動構建健康、穩定、可持續的中美兩軍關係。

對於有美軍官員稱，中美自去年10月以來未再發生重大艦機危險接近事故，顯示兩軍關係正緩和。張曉剛在中國國防部記者會上表示，中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機跑到中國家門口滋事挑釁；美方停止一切危險挑釁行徑，嚴格約束一線兵力活動，才是避免海空意外事件的根本之策。另有報道指，台灣現役140架F16V（Block 20）戰機已全部升級，2026年前還要向美採購66架F16V block 70戰機。張曉剛強調，民進黨當局為一己私利，花台灣老百姓血汗錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

美日菲三國近日在南海海域開展聯合巡航，同時中國解放軍也在該海域進行海空聯合演訓。張曉剛指出，菲方拉攏個別域外國家在南海搞所謂的聯合巡航，不過是想借助外部勢力在南海滋事攪局。中方敦促菲方打消投機冒險心理，停止不負責任的渲染炒作。中國軍隊將繼續採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權安全和海洋權益。

此外，美國國防部周四（11日）發表首份國防工業戰略文件，提到繼成功武裝烏克蘭後，美國策略上應與台灣、日本和印度友好合作，探索新的多邊國防工業部署，為印太地區可能發生的衝突作準備。中國外交部周五回應稱，求和平、謀發展是亞太地區國家的共識，美方應切實尊重地區國家的呼聲，多做有利和平穩定的事，不要把集團對抗、衝突戰亂引入亞太。