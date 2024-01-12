民進黨2020年總統選舉奪16縣市　國民黨6地領先

2020年台灣總統選舉由民進黨蔡英文和賴清德獲得917萬票，得票率57.13%，拿下總統選舉史上最高票。兩人當年在全台22個縣市中領先16個縣市，國民黨守住4個鐵票倉外，新竹縣和苗栗縣亦由綠轉藍。而台灣民眾黨當年首次參選，雖然17個區域立委全部落選，但政黨票拿到近158.9萬票，得票率11.2%，拿到5席不分區立委，獲得2024年提名總統候選人的門票。

對照2020年總統選舉結果，民進黨守住的縣市中，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣的得票率均超過6成，仍是綠營鐵票倉。國民黨當年派高雄前市長韓國瑜和無黨籍的張善政出戰，最終僅取得552.2萬票，得票率38.61%，落後「蔡賴配」260萬票。惟國民黨在苗栗縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣仍取得優勢，得票率超過5成，4地亦是自1996年以來從未在總統大選中被綠營翻轉過。而作為台灣「搖擺選區」的彰化縣，在2020年大選則再度被綠營攻下。

民眾黨當年的政黨票主要集中在人口最多的六都，拿到逾104.6萬票，其中台北、新北、桃園和台中的得票率較高，分別佔11.9%至13%，台南和高雄則不足10%。該黨全台得票率最高的地區是佔15.3%的新竹市，和佔13.5%的新竹縣。台媒分析，可能是該區擁有高比例的高學歷工程師，及外移人口所導致，而黨主席柯文哲也是新竹市東區人。