比利時首相台大選前夕訪陸　獲解除非洲豬瘟禁令

比利時首相德克羅周四（11日）一連兩天，對中國大陸開展正式訪問，周五（12日）與大陸領導人會面。由於正值台灣大選前夕，加上比利時正輪值歐盟主席國，他攜同一批商界人士隨行，遭比利時政學界批評時機和策略不當。大陸則於周五宣布，解除比利時長達5年的非洲豬瘟疫情禁令。

對上一次比利時首相訪華已是2016年，德克羅此行受到該國內部關切，期間為比利時駐北京的新大使館揭幕等，其隨行官員包括周二（9日）先赴上海見商界團體的外相拉比卜（Hadja Lahbib）。德克羅在社交網發文指，新大使館揭幕象徵比利時與中國基於牢固的民間關係、外交夥伴關係和共同繁榮的交往新時代開端，在緊張的地緣政治和經濟環境中，這對雙方來說都是及時接觸的機會。

大陸海關總署和農業農村部發布公告，根據風險分析結果，自本公告發布之日起，解除比利時非洲豬瘟疫情禁令，相關輸華動物及其產品須符合中國法定檢驗檢疫要求，兩部門於2018年的第124號聯合公告同時廢止。比利時同屬聯合政府友黨的眾議院外委會主席范霍夫（Els Van Hoof）批評德克羅選在台灣大選前夕訪陸，認為大陸正試圖干預台灣選舉，德克羅不會想在無意間釋出站在大陸那一邊的信號，期望他能對陸方表達清楚立場。